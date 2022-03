Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Gourvennec fait le point pour Renato Sanches avant Chelsea !

Publié le 12 mars 2022 à 23h20 par P.L.

Sorti sur blessure lors du match nul face à l'ASSE ce vendredi (0-0), Renato Sanches est très incertain pour le match retour contre Chelsea en Ligue des champions. Et Jocelyn Gourvennec s'est montré assez pessimiste en conférence de presse.