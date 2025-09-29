LOSC : Giroud «éclaté», l’annonce choc en direct !

Axel Cornic

Certains le pensaient fini pour le haut niveau, mais Olivier Giroud les a encore une fois fait mentir. L’éternel phénix est une nouvelle fois rené de ses cendres en quittant la MLS pour la Ligue 1 et le LOSC, où il s’est déjà installé comme une valeur sûre. Mais parfois, les choses ne vont pas au mieux…

A 38 ans, il n’a toujours aucune envie de raccrocher les crampons. Après la Premier League et la Serie A, Olivier Giroud semblait avoir choisi une préretraite en MLS, avec le Los Angeles FC. Mais finalement, il a a fait son grand retour en Ligue 1 treize ans après son départ de Montpellier, en signant libre pour le LOSC.

Pari réussi à Lille ? Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche ! L’attaquant du LOSC est déjà à 3 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues avec son nouveau club, où Bruno Genesio compte beaucoup sur lui. Et s’il continue comme ça, il pourrait bien être l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps, pour la Coupe du monde 2026.