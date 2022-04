Foot - LOSC

LOSC - Clash : Hatem Ben Arfa se fait encore fracasser !

Publié le 15 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la situation d'Hatem Ben Arfa au LOSC, Samir Nasri peine à comprendre le comportement de son ancien coéquipier.

La fameuse génération 1987 n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, pendant que Karim Benzema fait partie des grands favoris pour remporter le Ballon d'Or et n'a jamais semblé aussi fort, Hatem Ben Arfa continue de décevoir. L'ancien joueur de l'OM et du PSG devrait en effet prochainement être licencié du LOSC après son accrochage avec Jocelyn Gourvennec. Samir Nasri, lui aussi issu de la génération 1987, regrette le comportement de son ancien coéquipier en équipe de France.

Les regrets de Nasri