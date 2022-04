Foot - LOSC

LOSC - Clash : Gourvennec vide son sac et charge Hatem Ben Arfa !

Publié le 8 avril 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il a fait l’objet d’une vive altercation avec son entraîneur Jocelyn Gourvennec samedi dernier dans les vestiaires, Hatem Ben Arfa est bien parti pour se faire virer du LOSC. L’entraîneur nordistes s’est lâché sur cet épisode et dézingue son milieu offensif.

Samedi dernier, alors que le LOSC et les Girondins de Bordeaux se sont quittés dos à dos en championnat (0-0), Hatem Ben Arfa a déclenché un énorme clash dans le vestiaire des Dogues ! Visiblement remonté contre certains coéquipiers et son entraîneur, l’ancien joueur du PSG et de l’OM s’en serait d’abord pris à Tiago Djalo avant d’ensuite attaquer personnellement Jocelyn Gourvennec : « On n’est pas à Guingamp ici », lui aurait alors lancé Ben Arfa comme manière de tacler son coaching. Une polémique qui va avoir de lourdes conséquences sur l’avenir du joueur, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’aventure d’Hatem Ben Arfa avec le LOSC va se terminer en raison de cet incident.

Gourvennec confirme pour le départ de Ben Arfa

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Jocelyn Gourvennec s’est d’abord confié sur la procédure en cours au LOSC pour résilier le contrat d’Hatem Ben Arfa, qui courait initialement jusqu’en juin prochain : « Le club a engagé une procédure en cours. Le président et les dirigeants sont intervenus, le joueur a été dispensé d’entraînement cette semaine et le club communiquera une fois que la procédure sera avancée. C’est le service juridique qui gérera ça. Personne ni rien n’est au-dessus du LOSC mais au regard de la procédure en cours, je ne peux pas m’exprimer davantage ni répondre aux questions ». Mais l’entraîneur du LOSC ne s’est pas arrêté là…

« Je n’avais jamais vu ça en 34 ans »