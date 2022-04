Foot - LOSC

LOSC : La déception de Gourvennec après le match face à Bordeaux !

Publié le 2 avril 2022 à 22h26 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2022 à 22h27

Tenu en échec par les Girondins de Bordeaux, le LOSC a raté une belle occasion de grimper au classement. Entraîneur du club lillois, Jocelyn Gourvennec a livré ses impressions.