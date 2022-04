Foot - LOSC

LOSC - Clash : Pour Hatem Ben Arfa, c'est terminé !

Publié le 8 avril 2022 à 16h45 par La rédaction

Après avoir répondu sèchement à son entraîneur et ses dirigeants sur les réseaux sociaux, Hatem Ben Arfa a été mis à pied par son club et convoqué à un entretien préalable.

Entre le LOSC et Hatem Ben Arfa, le divorce semble inévitable. Présent en conférence de presse ce vendredi, Jocelyn Gourvennec a vidé son sac et n'a pas hésité à pointer du doigt le comportement de son joueur. « C’était difficilement compréhensible et pour moi peut-être encore plus parce que j’avais beaucoup d’affection pour ce joueur (...) Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n’avais jamais vu ça. Je n’ai aucune leçon à donner mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et j’avance comme ça » a confié le techniCIen devant les médias. Immédiatement après, l'international français a tenu à lui répondre sur les réseaux sociaux. « Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi ton problème c’est l’incompétence. #allezlelosc On joue pas la relégation » peut-on lire sur le compte Instagram de Ben Arfa.

Ben Arfa mis à pied