Kylian Mbappé : La bourde en direct !

Kylian Mbappé est une référence planétaire d’un point de vue footballistique. Le champion du monde est le capitaine de l’équipe de France, vice-championne du dernier Mondial et s’est bâti un nom sur la scène européenne avec le PSG et à présent au Real Madrid. Son petit frère Ethan (18 ans) évolue forcément dans son ombre. En atteste la bavure de son coéquipier au LOSC Thomas Meunier en zone mixte mardi soir après sa première titularisation en Ligue des champions.

Thomas Meunier fait partie du cercle fermé des joueurs à avoir à la fois partagé une pelouse en club avec Kylian Mbappé et son frère cadet Ethan (18 ans). Le natif de Montreuil formé au Paris Saint-Germain a pris la décision de quitter l’ombre de son frère en pliant bagage en même temps que lui… mais pour poursuivre sa progression au LOSC.

Ethan Mbappé a fêté sa première titularisation en Ligue des champions… à Dortmund !

Titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue des champions mardi soir lors du déplacement de l’équipe de Bruno Génésio sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1) dans le cadre du 1/8ème de finale aller. Remplacé à 20 minutes du terme du temps réglementaire par Mathias Fernandez-Pardo, Ethan Mbappé a reçu les louanges de Thomas Meunier, son coéquipier et celui de son frère au PSG jusqu’en 2020.

«Pour moi, c’était une bonne première pour Kylian…. Euh de Ethan pardon (rires)»

« Ce que j’aime bien avec Ethan (Mbappé), c’est que c’est quelqu’un qui est volontaire, qui est positif, qui se donne à fond, même défensivement. Il fait toujours les retours. Et on sait que, des fois, pour les ailiers et les joueurs offensifs, ce n’est pas toujours évident. Surtout quand on est mené ». Par ailleurs, Ethan Mbappé a été confondu avec son grand frère par le joueur belge en zone mixte. « Et finalement, il a fait ce qu’il avait à faire. Il a été provoqué. Il a pris la profondeur. Il est venu jouer court. Il a essayé de donner un peu de variété dans son jeu. Pour moi, c’était une bonne première pour Kylian…. Euh de Ethan pardon (rires) ».