« La saison prochaine, il pourrait tout exploser… » Il prévient, cet attaquant de Ligue 1 pourrait tout casser en 2023-2024 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans l’ombre de Kylian Mbappé, plusieurs attaquants de Ligue 1 ont réussi à tirer leur épingle du jeu cette saison. Alexandre Lacazette et Jonathan David ont même fait jeu égal avec la star parisienne de la première à la 38e journée. Mais pour des garçons comme Mohamed Bayo, au LOSC, la donne est bien différente. Elle pourrait toutefois changer.

Au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, Alexandre Lacazette réussit l’exploit de concurrencer jusqu’au bout Kylian Mbappé. Le verdict de la dernière journée tombera ce week-end. Avec 28 réalisations, le buteur du PSG est en tête mais son adversaire lyonnais (27) est à l’affût. Des performances d’attaquants en pleine confiance qui contrastent avec celles de buteur en perte de vitesse. C’est le cas de Mohamed Bayo, à Lille, qui n’a pas du tout réussi à digérer son transfert au LOSC.

Première année douloureuse pour Bayo

Acheté 14 millions d’euros à l’été 2022 au sortir d’une saison XXL avec Clermont, Mohamed Bayo était attendu au tournant. Sous les couleurs du LOSC, il devait franchir un cap et confirmer au plus haut-niveau. Avec 5 buts en 27 rencontres, le bilan est plus que mitigé. Bayo déçoit, sur le terrain comme en dehors. Des affaires extrasportives, sanctionnées par le club, qui alourdissent le bilan de cette première saison compliquée à Lille.

« S’il grandit, ça peut faire très mal »

Non sélectionné par Kaba Diawara pour les prochains matchs de la Guinée, Mohamed Bayo sait qu’il doit retrouver la confiance et l’efficacité devant le but pour redevenir incontournable. Mais pour son compatriote, Lonsana Doumbaya, qui cartonne avec Buriram (Thaïlande), ce n’est qu’une question de temps : « Mohamed Bayo, c’est un attaquant talentueux. C’est indéniable, il a beaucoup de qualité. Il faut simplement qu’il mûrisse dans sa tête. Des fois, cela prend un peu plus de temps. Dans son cas, ça ne m’inquiète pas du tout. Il est encore jeune (24 ans), il a encore une marge de progression. S’il grandit à temps, ça peut faire très mal. Il faut être un peu patient mais la saison prochaine, s’il retrouve la confiance, il pourrait tout exploser… »

Quel avenir pour Bayo ?

La question qui se pose, c’est de savoir si Mohamed Bayo sera toujours Lillois la saison prochaine ? Sous les ordres de Paulo Fonseca, le Guinéen joue peu. Et le dernier message envoyé par le technicien portugais montre qu’il ne lui fera aucun cadeau : « Tous les joueurs peuvent commencer les matchs, et Mohamed (Bayo) est comme tout le monde. Si je sens qu’il ne travaille pas assez et n’est pas concentré, il ne jouera pas. S’il est prêt pour le match de demain, il sera avec nous. Je ne sais pas ce qui va se passer durant la rencontre, mais il doit être prêt (…) C’est normal quand un joueur ne joue pas beaucoup, mais il doit réagir. Il doit travailler pour être prêt quand nous avons besoin de lui ».

Un transfert cet été ?

Pressenti pour être titulaire lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, à Troyes (dimanche, 21h) Mohamed Bayo sera certainement un sujet du mercato estival. Si Paulo Fonseca reste, ce qui n’est pas sûr, la question d’un départ se posera. Sur les tablettes de Montpellier, Bayo semble trop cher pour les finances héraultaises. L’idée d’un prêt n’est pas à exclure…