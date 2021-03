Foot - FC Nantes

FC Nantes : Pierre Ménès rend hommage à Kombouaré !

Publié le 16 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Tombeur du PSG dimanche soir, Antoine Kombouaré a réussi un gros coup sur le banc du FC Nantes. Et Pierre Ménès met d’ailleurs l’accent sur les excellents choix de l’entraîneur des Canaris…

L'actualité de dimanche soir a principalement été marquée par la mésaventure des familles d’Angel Di Maria et Marquinhos, victimes de homejacking durant la rencontre entre le PSG et le FC Nantes au Parc des Princes. Une actualité malheureuse qui a un peu occulté le bel exploit des hommes d’Antoine Kombouaré, qui sont venus s’imposer 2-1 dans la capitale au terme d’une belle prestation. Et sur son blog, Pierre Ménès a d’ailleurs rendu hommage à l’entraineur du FC Nantes pour sa tactique payante.

« Kombouaré a fait les bons choix »