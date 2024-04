FC Nantes : «Honte», les terribles confidences de Kombouaré

Thibault Morlain

Ce samedi, à domicile, le FC Nantes a coulé face au FC Nantes (0-3). Un revers qui rapproche un peu plus les Canaris de la zone rouge et du danger de la relégation. Touché par cette cinglante défaite, Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes, a tenu des propos très forts à l’issue de cette rencontre.

Loin d’être sauvé, le FC Nantes va devoir se battre jusqu’au bout pour éviter une relégation en Ligue 2 à l’issue de la saison. Une dernière ligne droite qui a mal commencé ce samedi avec une défaite à domicile face à Rennes. Et quelle défaite puisque le score (0-3) a été sévère pour les joueurs d’Antoine Kombouaré.

Fiasco total au FC Nantes, c'est historique ! https://t.co/QwmNGVnvbk pic.twitter.com/w0A5MKmuaJ — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

« On est tombé contre plus fort que nous »

En conférence de presse à l’issue de la rencontre, l’entraîneur du FC Nantes était plus que résigné. Antoine Kombouaré a notamment fait savoir : « On est tombé contre plus fort que nous. C'est dur de dire ça mais c'est la vérité. (…) J’ai de la peine pour mes joueurs ».

« On est très déçus, on a honte »