Après le clash, coup de théâtre au FC Nantes !

Engagé dans un clash avec le FC Nantes depuis quelques jours, Jean-Charles Castelletto cherche toujours à quitter le club nantais d’ici la fin du mercato estival. Alors que l’entraîneur des Canaris Pierre Aristouy affirmait ce jeudi que des réunions allaient être mis en place entre les deux parties, la direction nantaise et le joueur ont réussis à apaiser les tensions.

Rien ne va plus au FC Nantes. Déjà mal engagés en championnat avec deux défaites en autant de matchs, les Canaris font face à une situation bien inconfortable. Pilier de la défense nantaise depuis plusieurs saisons, Jean-Charles Castelletto semble décidé à partir au bras de fer avec sa direction afin de quitter le club d’ici le 1er septembre.

Pierre Aristouy a annoncé la couleur pour Castelletto

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur nantais Pierre Aristouy affirmait que le joueur camerounais ne devrait pas jouer face à Monaco ce vendredi soir, et que des discussions auront lieu entre le club et Jean-Charles Castelletto afin d’apaiser la situation. « A l’heure où je vous parle, des réunions vont être mises en place dans la journée entre le joueur et ses représentants, et la direction. Mais a priori il ne jouera pas, oui » , affirmait ainsi Pierre Aristouy.

Vers une issue positive entre Nantes et Castelletto ?