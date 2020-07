Foot - ESTAC

EXCLU : Un rendez-vous fixé pour le rachat de Troyes !

Publié le 16 juillet 2020 à 11h38 par La rédaction

Comme annoncé précédemment par Le 10 Sport, l’ESTAC devrait être prochainement racheté par des Émiratis qui ont programmé la finalisation du projet le 20 juillet prochain.

Le 9 juillet dernier dernier, Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité que le fond émirati City Group abandonnait finalement l’idée de racheter l’AS Nancy Lorraine pour se concentrer sur le club de Troyes. Et la tendance se confirme plus que jamais puisque, selon nos informations, ce projet de rachat en en excellente voie, et City Groupe sera reçu le 20 juillet prochain afin de finaliser l’opération avec l’ESTAC.