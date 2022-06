Foot - Bordeaux

Bordeaux : Ces bonnes affaires à saisir chez les Girondins cet été !

Publié le 4 juin 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

Au terme d’une saison catastrophique, les Girondins de Bordeaux ont terminé à la 20ème place de Ligue 1, synonyme donc de relégation. La saison prochaine, c’est donc en Ligue 2 que ce club mythique du football français évoluera. Et cela aura bien évidemment de grosses conséquences durant ce mercato estival. Des départs sont ainsi attendues à Bordeaux et il y a quelques bonnes affaires à réaliser.

A l’instar de Metz et de l’ASSE, les Girondins de Bordeaux sont eux aussi relégués en Ligue 2 cette saison. Il faut dire que le club de Gérard Lopez a réalisé un exercice désastreux avec seulement 6 victoires et une défense très friable puisqu’elle a tout simplement encaissé 91 buts en 38 matchs de championnat. Avec de tels statistiques, il était impossible de rester dans l’élite et Bordeaux ne sera donc pas en Ligue 1 la saison prochaine. Une descente dont pourraient profiter certains afin de se renforcer en allant chercher les meilleurs éléments de l’effectif actuel des Girondins. Et deux joueurs en particulier risquent d’intéresser du monde lors du marché des transferts dans les semaines à venir…

C'est officiel, les Girondins évolueront l'an prochain en @Ligue2BKT. Nous tenons à remercier les amoureux des Marine et Blanc pour leur soutien et espérons vivre ensemble des jours meilleurs prochainement. 🔵⚪ pic.twitter.com/0qbG8vWbLv — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 21, 2022

Hwang Ui-Jo

Les regards se tournent ainsi très naturellement vers Hwang Ui-Jo. Au milieu de ce marasme chez les Girondins de Bordeaux, l’attaquant coréen a été l’un des rares à réussir à surnager. A 29 ans, il a en effet réussi à marquer notamment 11 buts en Ligue 1 et délivrer 2 passes décisives. Forcément, il semble aujourd’hui très compliqué de le voir rester sur les bords de la Garonne et d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Cela commencerait même déjà à bouger pour Hwang Ui-Jo puisque selon les dernières informations de Footmercato , le FC Nantes serait intéressé. Avec le départ de Randal Kolo Muani, Antoine Kombouaré se cherche un nouvel attaquant et la bonne affaire pourrait se trouver du côté de Bordeaux. D’ailleurs, Hwang Ui-Jo souhaite quitter Bordeaux et très rapidement. « Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe », a dernièrement lâché le Coréen.

Sekou Mara

Outre Hwang Ui-Jo, un autre joueur des Girondins de Bordeaux risque d’intéresser du monde durant ce mercato estival : Sekou Mara. A 19 ans, l’attaquant formé sur les bords de la Garonne a confirmé tout le potentiel qu’il avait laissé entrevoir la saison dernière lors de ses premiers matchs en Ligue 1. En 26 matchs dans l’élite cette saison, Sekou Mara a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Un joli total pour un joueur de son âge. Forcément, il devrait être sollicité. D’ailleurs, l’option OM est dernièrement apparue. Avec les incertitudes autour de Bamba Dieng et Arkadiusz Milik, les Phocéens pourraient chercher à se renforcer offensivement durant ce mercato estival et sur la Canebière, on garderait ainsi à l’oeil le joueur des Girondins de Bordeaux. Cela pourrait-il aller plus loin cet été ? Affaire à suivre et d’autres écuries pourraient encore se mêler à cette lutte…