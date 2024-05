Vente ASSE : Un projet à la Real Madrid est annoncé, le PSG en échec ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Concentré sur son barrage d'accession à la Ligue 1, l'ASSE fait pourtant essentiellement parler par son futur projet. Le club du Forez va effectivement être racheté par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, qui appartient à l'homme d'affaires Larry Tanenbaum. Mais c'est bien Ivan Gazidis qui va devenir l'homme fort du secteur sportif. Un profil largement validé par Jean-Michel Aulas.

C'est désormais officiel, l'ASSE a annoncé être entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Un nouveau projet va donc démarrer à Saint-Etienne avec à sa tête l'homme d'affaires Larry Tanenbaum, mais surtout Ivan Gazidis, qui va devenir l'homme fort du secteur sportif. Passé par Arsenal et l'AC Milan, ce dernier a impressionné Jean-Michel Aulas qui le compare à Florentino Pérez.

«Il est l’égal de Florentino Pérez»

« Ce mec est extraordinaire sur le plan humain, très sensible, à l’écoute, respectueux et super apprécié. Au niveau professionnel, il est l’un des meilleurs dirigeants au monde. Il entretient de très bonnes relations avec le président de l’UEFA et les instances de la FIFA », assure l'ancien président de l'OL dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il apparaît surdimensionné pour Saint-Etienne car je le verrais plus arriver au PSG»