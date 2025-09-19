Officiel : L'ASSE annonce une recrue, c'est du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’ASSE entame un nouveau chapitre de son histoire, c’est dans les coulisses qu’un mouvement important vient d’avoir lieu. Dans une annonce sobre, publiée sur LinkedIn, le club ligérien a officialisé l’arrivée de Cédric Chambaz au poste de Directeur Général Adjoint. Un choix qui reflète son ambition de moderniser l’image du club.

C’est une annonce qui est passée inaperçue du grand public, mais pas des observateurs du monde du sport-business. Sur LinkedIn, l’ASSE a officialisé l’arrivée de Cédric Chambaz dans son organigramme. Il occupera le rôle de Directeur Général Adjoint, avec une triple mission : valoriser la marque ASSE, dynamiser le marketing du club, et moderniser la communication.

Un CV impressionnant Le CV de Chambaz parle de lui-même. Il a été directeur marketing international chez Apple pendant plus de sept ans, avant de rejoindre Microsoft, où il a passé près d’une décennie à piloter la stratégie marketing pour l’Europe. Ce bagage impressionnant devrait permettre à l’ASSE de retrouver une image forte, avec une identité modernisée et une meilleure exposition. Le club cherche à sortir d’un modèle vieillissant pour s’installer dans une dynamique ambitieuse, en France et à l’international.