Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle sortie de Claude Puel sur le départ de Loïc Perrin !

Publié le 3 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Professionnel à l’ASSE depuis 2003, Loïc Perrin a annoncé sa retraite il y a quelques jours. Claude Puel a logiquement tenu à rendre hommage à l'emblématique capitaine stéphanois.

Après 23 ans de vie commune, l’AS Saint-Etienne et Loïc Perrin se séparent. Le défenseur français part à la retraite après 470 matches sous le maillot vert et une Coupe de la Ligue décrochée. Même si son dernier match sous la tunique stéphanoise ne s’est pas déroulé comme prévu, avec ce carton rouge reçu suite à un tacle mal maîtrisé sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin fera toujours l’unanimité au club.

« C'est le début d'une nouvelle aventure »