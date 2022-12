Mercato - ASSE : Batlles lâche ses vérités sur ce transfert surprise à 0€

La rédaction

Sans club depuis son départ de Naples cet été, Faouzi Ghoulam est toujours à la recherche d’un nouveau défi. Depuis ce jeudi, le latéral s’entraîne avec l’ASSE. Mais alors que les Verts ont disputé un match amical ce vendredi, Goulham a pu jouer quelques minutes. D'ailleurs, Laurent Batlles a évoqué son possible transfert à l'ASSE après la rencontre.

Le calvaire continue pour l’AS Saint-Étienne. Après avoir vécu la relégation la saison dernière, le club stéphanois n’arrive toujours pas à voir le bout du tunnel. Actuellement dernière de Ligue 2, l’ASSE cherche toujours à renforcer son groupe, alors que le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes. D'ailleurs, Laurent Batlles peut déjà compter sur un renfort cette semaine : Faouzi Ghoulam.

Mercato - ASSE : Batlles passe à l'action, un buteur de Ligue 1 en approche ? https://t.co/HT3grZNsOl pic.twitter.com/hJTZ6H4Vio — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Faouzi Ghoulam a disputé quelques minutes face à Grenoble

Ce vendredi, l'ASSE affrontait Grenoble en amical durant cette longue trêve internationale. Une rencontre remportée 3-1 par les Stéphanois. Venu en renfort en fin de semaine, Faouzi Ghoulam a pu disputer quelques minutes sous le maillot vert, et il a même marqué un but sur pénalty. À l'issue de la rencontre, Laurent Batlles a évoqué l'avenir du latéral et la possibilité de le voir signer à l'ASSE.

« On verra ce qu'il se passera »