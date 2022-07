Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après avoir bouclé trois transferts, Perrin annonce sa prochaine cible

Publié le 1 juillet 2022 à 22h30 par Ewen Robin

Après avoir connu une terrible relégation en Ligue 1, l’ASSE s’active afin de reconstruire le club. Récemment, les Verts ont enregistré les arrivées de trois nouveaux renforts, Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon. Lors de leur présentation, Loïc Perrin a annoncé qu'il voulait désormais recruter un nouvel attaquant.

Désireux de se reconstruire après une saison catastrophique en Ligue 1, l’ASSE opère à de nombreux changements, aussi bien en interne, qu’au niveau de l’effectif. Pour pallier aux nombreux départs, le club stéphanois a enregistré les arrivées de Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, tous les trois libres de tout contrat. Ces nouvelles recrues ont été présentées lors d’une conférence de presse, ce vendredi. Présent face aux médias, Loïc Perrin s’est exprimé sur le mercato des Verts .

«On s'est mis à la recherche d'un attaquant, ce n'est pas un secret»

Pendant la présentation des recrues, Loïc Perrin s’est confié sur le mercato de l’ASSE : « Ce qui change, c'est qu'on a plus le temps que cet hiver où c'était l'urgence. C'était compliqué de trouver des joueurs disponibles. Ce n'était pas un mercato facile avec beaucoup de joueurs à trouver. Là, on a pu se préparer avec ce mercato estival, avec l'interrogation de la Ligue 2 bien entendu. On a plus le temps de travailler et de regarder des joueurs ensemble avec Laurent (Batlles). L'idée, c'est d'avoir une équipe complète rapidement, même si on sait que des mouvements vont encore avoir lieu fin août. »

«Il faudrait avoir l'effectif au complet le plus rapidement possible»

Lors de cette conférence de presse, Loïc Perrin a également évoqué la signature d’un nouvel attaquant durant le mercato estival, afin de pallier les départs de Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Arnaud Nordin : « On s'est mis à la recherche d'un attaquant, ce n'est pas un secret, et on fera le point après. L'idée ce n'est pas de remplacer les joueurs et d'attendre des sorties s'il y en a. Il faudrait avoir l'effectif au complet le plus rapidement possible, même s'il y aura des mouvements fin août comme toutes les années, on s'attend à ça. »

«On avait travaillé en amont, avant que l'entraineur arrive, sur un mercato adapté à la Ligue 2»