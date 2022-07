Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : La grande annonce de Batlles sur le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 22h10 par Ewen Robin

Après une saison ratée en Ligue 1, l’ASSE a sombré en Ligue 2. En quête d’un retour parmi l’élite du football français, le club stéphanois a entamé sa reconstruction. Un renouveau qui a débuté par l’arrivée de Laurent Batlles sur le banc des Verts. En conférence de presse, l’ancien coach de l’ESTAC a d'ailleurs annoncé la couleur pour le mercato…

Depuis le départ de Christophe Galtier à l’été 2017, cinq techniciens se sont succédés en cinq ans sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Chaque fois ou presque, leur passage n’a pas été un succès. Cette année, l’ASSE a même été relégué en Ligue 2 au terme d’une saison catastrophique. Pour tenter de retrouver la Ligue 1 l’an prochain, les dirigeants stéphanois ont décidé de nommer Laurent Batlles au poste d’entraîneur.

Mercato - ASSE : Après Blitzer, deux candidats au rachat prêts à transmettre une offre colossale ? https://t.co/t4AUF6hsUF pic.twitter.com/hNhzUzL79P — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

«On a commencé par derrière pour remonter au milieu et on ira jusqu'à l'attaquant»

Après avoir passé trois années à l’ESTAC, Laurent Batlles a repris le poste laissé vacant par Pascal Dupraz. À peine arrivé, le technicien français a récupéré trois recrues sur le mercato estival. Et ce vendredi, l’ASSE organisait une conférence de presse afin de présenter Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon.

«C'est un message sans vraiment l'être de recruter des défenseurs»