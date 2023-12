L’ASSE plonge encore, il déballe tout

Benjamin Labrousse

En pleine spirale négative, l’ASSE avait décidé de se séparer de son entraîneur Laurent Batlles ce mercredi. Alors que Laurent Huard assure désormais l’intérim, les Verts ont chuté face à Nîmes en Coupe de France (0-1) ce samedi. En conférence de presse d’après-match, Laurent Huard a affirmé que les siens avaient pourtant beaucoup donné sur le terrain.

Arrivé sur le banc de l’ASSE en juin 2022, Laurent Batlles n’aura jamais réussi à replacer les Verts sur le devant de la scène. Alors que le club stéphanois restait sur cinq revers consécutifs en Ligue 2, la direction a décidé ce mercredi de se séparer de Laurent Batlles. Si désormais, Laurent Huard assurera l’intérim, l’ASSE a une nouvelle fois chuté ce samedi face à Nîmes en Coupe de France. Défaits 0-1, les Verts n’y arrivent plus, mais à en croire l’entraîneur stéphanois, ses joueurs sont pleinement conscients de la mauvaise passe du club.

« Les joueurs ont aussi conscience de la situation »

Après la rencontre, Laurent Huard s’est exprimé dans des propos retranscrits par Peuple Vert . « Je ne m’arrêterai pas qu’au match d’aujourd’hui. C’est vrai que depuis mardi soir, mercredi, on a l’objectif de dynamiser, de redonner quelque chose aux joueurs. Je suis au club, ça fait partie du travail du club. Tout le monde tirait dans le même sens. Les joueurs ont aussi conscience de la situation. Mais l’objectif, c'était d’arriver à avoir créé une dynamique, quelque chose. Après, on est compétiteur, mais compétiteur avec des choix. Il y avait du moyen terme à gérer parce qu’il y a cette chasse aux points qui est très importante » .

« En aucun cas, on ne voulait laisser ce match »