Surprise, l’ASSE annonce un gros retour

Benjamin Labrousse

Après un début de saison très réussi, l’ASSE connaît une période très compliquée avec quatre défaites consécutives. Peu épargnée par les blessures, la formation de Laurent Batlles pourrait néanmoins compter sur le grand retour de l’un de ses tauliers. Présent en conférence de presse, l’entraîneur stéphanois a apporté de bonnes nouvelles à ce propos.

L’ASSE dans le dur. Deux ans après sa terrible descente au sein de l’antichambre du football français, le club stéphanois espère toujours pouvoir remonter en Ligue 1 le plus vite possible. Alors qu’une possible reprise du club est toujours d’actualité, les Verts connaissent une mauvaise passe en championnat.

Une date fixée pour la vente de l’ASSE ? https://t.co/wjwOcWzsRu pic.twitter.com/gnBarau1bc — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

L’ASSE enchaîne les défaites

En effet, l’ASSE enchaîne les coups durs. Ce samedi, les hommes de Laurent Batlles ont chuté sur la pelouse d’Amiens (1-0), et ont donc concédé une quatrième défaite consécutive en championnat. Longtemps au contact avec Laval et Angers au sommet de la Ligue 2, l’ASSE pointe désormais à une inquiétante 7ème place. Suite à cette nouvelle défaite face à Amiens, le défenseur Léo Pétrot n’avait d’ailleurs pas caché son inquiétude : « Quand on perd 4 matchs, on est déçus, on est inquiets. Maintenant, on se concentre sur notre collectif. Aussi, sur ce qu'on essaye de mettre en place durant les matchs. Même si ce soir, on est très déçu, on a fait une bonne première mi-temps même si on doit faire mieux. On doit se concentrer sur mardi maintenant » .

« Il est en avance par rapport à ce qui avait été établi »