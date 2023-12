L’ASSE galère, une mauvaise nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Toujours envieuse concernant une possible remontée en Ligue 1 à la fin de l'année, l'ASSE connaît un gros coup d'arrêt. Les Verts ont concédé une nouvelle défaite à Amiens (1-0) ce samedi, et commencent à être distancés au classement. Au-delà des mauvais résultats, la formation stéphanoise connait plusieurs blessures de rang depuis quelque temps, alors que certains blessés ne sont toujours pas sur le retour.

Rien ne va plus à l’ASSE. Alors que les Verts espéraient se relancer sur la pelouse d’Amiens ce samedi, les hommes de Laurent Batlles ont une nouvelle fois chuté (1-0). Si Saint-Étienne s’est montrée assez solide, notamment avec le retour en défense centrale de Dylan Batubinsika, le manque de créativité offensive des Verts a rendu la rencontre très « frustrante » selon les propres mots du défenseur Léo Pétrot.

ASSE : La direction dos au mur ? https://t.co/WXEUE0JoE6 pic.twitter.com/swcMIkGwJc — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

L’ASSE dans le dur

« C'est regrettable ! On prend un but juste avant la mi-temps et en deuxième mi-temps, ils sont plus bas, ils nous attendent. On essaye de contourner leur bloc. On essaye de mettre plus de monde devant avec Charbo mais on n'arrive pas à revenir au score donc c'est frustrant » , a ainsi pesté Léo Pétrot après la défaite à Amiens. Ce lundi, une bonne nouvelle est toutefois tombée à l’ASSE : Laurent Batlles a officialisé le retour aux affaires du gardien Gautier Larsonneur : « Gautier Larsonneur sera dans le groupe et je pense, sur le terrain. Il est en avance par rapport à ce qui avait été établi, on ne prend pas de risques le concernant. Il a envie de jouer et il est prêt ».

Plusieurs joueurs manquent à l’appel côté ASSE