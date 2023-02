«C’est un manque de respect», un clash est annoncé à l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l'ASSE, Moustapha Bayal Sall a accordé un long entretien à un média stéphanois. L'occasion pour l'ancien joueur, retourné vivre au Sénégal, d'évoquer son attachement aux Verts, mais aussi sa brouille avec Roland Romeyer, actuel président du directoire de l'ASSE. Il a expliqué les raisons de ce conflit.

Sous contrat avec l'ASSE de 2006 à 2016, Moustapha Bayal Sall est retourné vivre au Sénégal à la fin de sa carrière en 2021. L'ancien défenseur demeure très actif puisqu'il a créé sa propre structure pour aider les jeunes à percer dans le football. Lors d'un entretien à But Football Club , Bayal Sall a révélé qu'il espérait s'allier à Roland Romeyer pour créer une académie au Sénégal. Mais le responsable de l'ASSE a délaissé son ancien joueur, qui a été blessé par ce comportement.

Mercenaire, argent… Il lâche ses vérités après son transfert de l’ASSE https://t.co/Gbom679lU4 pic.twitter.com/Gqaq2rr8DN — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« On a eu une petite embrouille »

« Roland, il ne répond pas à mes appels et à mes messages. On a eu une petite embrouille. Il m'avait dit qu'il aimerait ouvrir une académie au Sénégal, qu'il souhaitait s'appuyer sur moi, mais il en a créé une sans moi, avec les Espoirs de Guediawaye. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. Ses proches sont même venus à Gorée sans me prévenir. Ça m'a déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour Saint-Etienne. Ce club m'a tout donné. J'ai le sang vert » a-t-il déclaré. Un énorme regret pour Moustapha Bayal Sall, pleinement impliqué dans ce projet..

Un projet qui tient à cœur à Sall

« Ça aurait été super pour moi de travailler avec le club, de pouvoir lui rendre ce qu'il m'a apporté. En plus, les jeunes seraient venus direct. Vous savez je suis très connu ici et je suis respecté. Ça attire. L'ASSE a beaucoup de supporters au Sénégal et mon nom reste associé au club. Ce matin encore on m'a parlé des Verts quand j'ai déposé mon fils à l'école. On me parle tout le temps des Verts » a déclaré l'ancien joueur de 37 ans.

« Il faut savoir faire la part des choses »