«C’est la guerre» : Viré de l’ASSE, il vide son sac

Aujourd'hui à Chelsea, Wesley Fofana s'est battu pour atteindre ce niveau. Car ses débuts ont été tumultueux, notamment à l'ASSE. Durant sa formation, le défenseur central s'était fait virer de Saint-Etienne en raison de son comportement. Un passage difficile sur lequel est revenu le joueur, âgé aujourd'hui de 22 ans.

Natif de Marseille, Wesley Fofana ne s'est pas révélé à l'OM, mais à l'ASSE. Un club qu'il a rejoint en 2015, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. A Saint-Etienne, le défenseur deviendra un défenseur solide et ses performances lui permettront de découvrir la Premier League. Pourtant, son passage à l'ASSE avait débuté de la pire des manières. Lors d'un entretien accordé à la chaîne Youtube Vista, Fofana est revenu sur ses débuts sous le maillot vert.

« Saint-Etienne ça a été la bagarre »

« Saint-Etienne ça a été la bagarre, parce que je suis arrivé dans un environnement, au centre de formation, un environnement cadré, avec beaucoup de règles. C’était dur de m’acclimater à tout ça. Tout le monde est là pour réussir, c’est la guerre. T’as pas forcément direct des amis, faut se faire respecter. Quand tu arrives et que tu es un petit nouveau, on essaye de te marcher dessus » a-t-il déclaré. Mais quelque temps plus tard, Fofana se fera virer du centre de formation.

Fofana viré, il raconte

« Je me fais virer à cause de mon mauvais comportement à l’école. A ce moment-là, j’avais la dalle uniquement à l’entraînement sur le terrain. Je ne prenais pas le truc dans sa globalité. Quand je me suis fait virer, au bout de 4-5 mois, le retour à Marseille, ça a été un choc pour moi, ça a été un choc pour ma famille. Ma grand-mère est convoquée à une réunion, elle fait la route depuis Marseille et elle apprend que je me suis fait virer. Ma grand-mère pleure. Ça marque des trucs comme ça. Le retour à Marseille tout le monde me regarde en mode « tu nous as déçu, tu as eu ta chance, et tu as tout foiré ». Ça a été le moment le plus dur de ma vie. Tu reviens à zéro aussi rapidement. Ça m’a fait un électrochoc » a raconté Fofana. Mais par un incroyable concours de circonstances, le joueur obtiendra une deuxième chance avec l'ASSE.

« Je suis une autre personne »