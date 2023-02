Catastrophe à l'ASSE, le pire est redouté

Arthur Montagne

Arrivé cet hiver en provenance de l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier a rapidement pris ses marques à l'ASSE et se présente comme un élément clé dans la course au maintien. Néanmoins, l'attaquant est sorti sur blessure samedi lors de la victoire contre Dijon (2-0). Et du côté des Verts, le pire est redouté.

Cet hiver, l'ASSE a réalisé un très gros mercato afin de se relancer et éviter la relégation en National. Un recrutement qui porte ses fruits puisque les Verts semblent avoir inversé la tendance et a même réussi à sortir de la zone de relégation grâce à sa victoire contre Dijon samedi (2-0). Néanmoins, les Stéphanois ont également vu sortir sur blessure Gaëtan Charbonnier. Laurent Batlles a évoqué la situation de son attaquant après le match.

L’ASSE lui joue un vilain tour, il sort du silence https://t.co/rFXcOklBiA pic.twitter.com/h54EZPFTJz — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

L'ASSE s'inquiète pour Charbonnier

« Il se pose énormément de questions, il a été rassuré par le docteur, il lui a dit qu’il fallait attendre les examens pour se situer définitivement. Ces blessures rapides ont un peu déstabilisé l’équipe mais ils sont vite revenus dans leur match. On attendra les résultats des examens. En attendant, on va savourer, prendre un peu de repos et se mettre en ordre de marche pour continuer cette série à Nîmes », a confié le coach de l'ASSE en conférence de presse qui tente de se montrer rassurant.

Un grave blessure est redoutée