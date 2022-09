Foot - ASSE

ASSE : Un clash éclate avec la ministre des Sports

Publié le 28 septembre 2022 à 04h15 par Thibault Morlain

A quelques semaines de la Coupe du Monde, Amélie Oudéa-Castera a fait une sortie remarquée sur les footballeurs. Et elle n’a clairement pas été appréciée par les principaux intéressés et notamment le joueur de l’ASSE, Thomas Monconduit. Ce dernier a d’ailleurs lâché une réponse acerbe à l’encontre de la ministre des Sports.

Aujourd’hui, la Coupe du Monde au Qatar est un véritable sujet sociétal. En effet, compte tenu des différentes polémiques qui entourent cet événement, il est souvent demandé aux joueurs qui vont disputer le Mondial de prendre position et de le boycotter.

« Ils sont là pour jouer »

A ce propos, Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, a tenu des propos étonnants au micro de France Inter : « Ils sont là pour jouer. Élever leur niveau de conscience en ayant des éléments d’informations sur le contexte dans lequel ils vont évoluer ça me semble souhaitable. Parce qu’on ne peut pas en appeler au discernement et à la maturité dans d’autres situations et ne pas les informer, contribuer à leur ouverture sur ces sujets-là mais sans leur en demander trop. Ce n’est pas leur job, pas leur métier, ni leur responsabilité ».

« On s’excuse d'être trop con »