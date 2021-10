Foot - ASSE

ASSE : Puel s'enflamme totalement après le bijou de Khazri !

Publié le 30 octobre 2021 à 23h25 par La rédaction

Mal embarqué contre le FC Metz, l'ASSE s'en est remis à une incroyable inspiration de Wahbi Khazri pour repartir avec le point de match nul (1-1) du stade Saint-Symphorien. Un top but qui a fait réagir Claude Puel.