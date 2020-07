Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Un joueur de Puel prend position pour le clash avec Ruffier !

Publié le 16 juillet 2020 à 22h00 par A.M.

Ces dernières heures, les tensions se sont accentuées entre Stéphane Ruffier et l'ASSE. Un clash qui avait débuté par le choix de Claude Puel de faire souffler temporairement son portier. Un joueur défend d'ailleurs l'entraîneur des Verts.

Les tensions sont désormais vives entre Stéphane Ruffier et l'ASSE. Écarté du groupe par Claude Puel pour souffler et offrir du temps de jeu à Jessy Moulin, l'ancien Monégasque a très mal vécu ce choix, et son entourage a une réaction virulente, pointant du doigt publiquement Claude Puel et la direction de Verts. Depuis, Stéphane Ruffier a été mis à pied et s'est même vu refuser l'accès au centre d'entraînement par un huissier de justice. La situation semble avoir atteint un point de non-retour, mais alors que l'ASSE et Claude Puel sont régulièrement pointés du doigt pour leur agissement, en interne, le comportement de Stéphane Ruffier a dû mal à passer.

«Il ne joue pas un double jeu»