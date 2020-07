Foot - ASSE

ASSE - Clash : Debuchy pousse un coup de gueule sur son clash avec Puel !

Publié le 16 juillet 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Mathieu Debuchy s’est prononcé sur les dernières révélations de L’Equipe concernant son début d’altercation avec Claude Puel. Et le latéral droit de l’ASSE s’est agacé à ce sujet…

Nommé en tant que nouveau capitaine de l’ASSE, Mathieu Debuchy (34 ans) va donc avoir de nouvelles responsabilités la saison prochaine chez les Verts. Pourtant, en coulisses, l’ambiance ne serait pas franchement au beau fixe avec Claude Puel. L’Equipe a en effet révélé dans ses colonnes du jour que Debuchy aurait récemment eu un échange très musclé avec l’entraîneur de l’ASSE, et le ton serait très rapidement monté entre les deux hommes. Mais l’ancien joueur du LOSC et d’Arsenal a apporté une version plus modérée…

« C’est quand même scandaleux »