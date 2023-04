ASSE - OM : Cette énorme anecdote sur le ramadan

Arnaud De Kanel

Actuellement, et ce pendant un mois, les musulmans du monde entier célèbrent le mois du ramadan. En France ces derniers jours, la pratique du jeûne fait débat dans le football. La FFF a invité les joueurs de confession musulmane à reporter leurs jours de jeûne. Pascal Dupraz a d'ailleurs raconté une sacrée anecdote à ce sujet lors d'une rencontre opposant l'OM à l'ASSE.

C'est le sujet sensible du moment. En France, la FFF et certains clubs exhortent leurs joueurs de confession musulmane à décaler leur jeûne du ramadan à l'image du FC Nantes où Antoine Kombouaré s'est montré assez ferme sur le sujet. Sans boire ni manger, certains joueurs sont moins performants, d'autres demandent le changement un peu plus tôt que prévu dans la rencontre ce qui ne facilite pas la tâche à leur coach. C'est ce qui est arrivé à Pascal Dupraz lorsqu'il entrainait l'ASSE la saison passée lors d'un match face à l'OM.

OM : Deschamps le snobe au Qatar, la blessure est terrible https://t.co/oN555Cx75S pic.twitter.com/wnWKfuNCif — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Chacun vit sa religion comme il le souhaite»

Dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Pascal Dupraz a été invité à exprimer le fond de sa pensée sur la gestion des joueurs musulmans lors du ramadan. « C’est la santé du joueur qui m’importe. Quand vous avez un joueur qui va disputer 94 minutes à pleine intensité et qu’il n’a pas ingurgité d’aliments et qu’il ne s’est pas désaltéré, moi j’ai peur pour sa santé. (…) A Saint-Etienne (qu'il a dirigé en 2021-2022), j’avais 35 joueurs professionnels, 20 étaient de confession musulmane. Ça se passait très bien. J’ai vu que des joueurs musulmans faisaient la prière dans la salle d’activation, là où les joueurs se préparent avant d’aller à l’échauffement sur le terrain. Par crainte que cela déstabilise ceux qui ne priaient pas et pour mettre les joueurs musulmans dans le confort, je leur ai proposé de venir dans mon bureau. Pendant l’espace de leur prière, ils venaient en toute tranquillité se recueillir. Ça ne posait aucun problème. Chacun respectait l’autre tout simplement. C’est une question de respect, de ne rien imposer pour certains et de ne rien revendiquer pour d’autres. Chacun vit sa religion comme il le souhaite », a confié l'ancien coach de l'ASSE. Cette souplesse dans la gestion lui a parfois fait du tort, comme face à l'OM la saison passée.

«Tu t’aperçois qu’à la mi-temps il y en a déjà cinq qui veulent être remplacés»