ASSE : Mis au placard, il file avec un joueur du PSG

Alors que son avenir à l’AS Saint-Étienne semble s’écrire en pointillés, Dylan Batubinsika ne reste pas inactif. Ecarté du groupe professionnel, le défenseur central se prépare intensément en dehors du Forez. En stage au Portugal, il profite de ce break forcé pour peaufiner sa condition physique… aux côtés d’un certain Gonçalo Ramos, attaquant du PSG.

Depuis plusieurs semaines, la tendance est claire du côté de l’ASSE : Dylan Batubinsika ne fait plus partie des plans. Malgré une belle contribution lors de la montée en Ligue 1, l'international congolais a perdu du terrain ces derniers mois et son nom est désormais inscrit sur la liste des transferts. Résultat : plus d’entraînement avec le groupe pro ni même au centre Robert-Herbin.