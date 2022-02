Foot - ASSE

ASSE : Mbappé, Neymar… L’incroyable sortie de Dupraz sur le PSG !

Publié le 28 février 2022 à 4h00 par A.M.

Après la défaite de l'ASSE contre le PSG (1-3), Pascal Dupraz a regretté de ne pas pouvoir compter sur Kylian Mbappé et Neymar dans son effectif.

La magnifique série de l'ASSE, qui s'est relancée dans la course au maintien, a pris fin au Parc des Princes samedi soir. Et pourtant, les Verts avaient ouvert le score contre le PSG, mais les Parisiens, emmenés par un trio offensif en grande forme, ont inversé la tendance pour s'imposer 3 buts à 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Après la rencontre, Pascal Dupraz a été interrogé sur d'éventuels regrets. Et l'entraîneur de l'ASSE s'est amusé de la situation.

«J’ai des regrets que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps avec le PSG, une autre avec nous»