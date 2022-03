Foot - ASSE

ASSE - Malaise : La grosse mise au point de Dupraz sur Crivelli !

Publié le 5 mars 2022 à 16h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pascal Dupraz a fait le point sur l'état physique d'Enzo Crivelli. L'attaquant pourrait faire ses débuts sous le maillot de l'ASSE le 18 mars prochain face à l'ESTAC.

A la recherche d’un avant-centre tout au long du mois de janvier, l’ASSE a attendu la fin du mercato hivernal pour officialiser le prêt jusqu’à la fin de la saison d’Enzo Crivelli. Arrivé en provenance de l’Istanbul Basaksehir avec une petite blessure aux adducteurs, le joueur poursuit sa rééducation et espère faire ses débuts sous le maillot stéphanois dans les prochaines semaines. Alors que certains médias évoquaient une absence longue durée, Enzo Crivelli pourrait faire son retour le 18 mars prochain face à l’ESTAC.

« Ça va très bien »