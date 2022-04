Foot - ASSE

ASSE : Le terrible constat de Boudebouz après la défaite face à Monaco !

23 avril 2022

Après la lourde défaite de son équipe, Ryad Boudebouz a tiré la sonnette d'alarme. L'ASSE est, pour l'instant, barragiste.