ASSE - Malaise : Boudebouz envoie un message à Dupraz après la polémique du ramadan !

Publié le 17 avril 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Après les informations de L'EQUIPE selon lesquelles Pascal Dupraz avait réclamé à ses joueurs de rompre le jeûne du ramadan afin d'être en pleine forme pour la lutte pour le maintien, Ryad Boudebouz a tenu à mettre les choses au clair.

C'est une polémique dont il se serait bien passé. En effet, alors que l'ASSE restait sur une série négative, une information de L'EQUIPE a fait l'effet d'une petite bombe. Et pour cause, le mois de ramadan vient d'être entamé et Pascal Dupraz aurait demandé à ses joueurs de confession musulmane de rompre le jeûne afin de garder toutes leurs forces dans la lutte que mène l'ASSE pour se maintenir. Une information qui a rapidement fait polémique et après la victoire contre Brest (2-1), Pascal Dupraz a été contraint de mettre les choses au clair. « Je suis extrêmement tolérant. Je ne parle jamais de politique, la religion je n’en parle pas non plus. Nous, on n’est pas là pour les inciter à quoi que ce soit. Je peux vous dire qu’aussi de ce point de vue là, ils respectent leur religion, respectent l’AS Saint-Etienne et ont des attitudes remarquables, vraiment remarquables C’est peut-être aux joueurs qu’il faut poser ces questions-là. Tous les joueurs ont le choix », assurait-il en conférence de presse. Une version confirmée par Ryad Boudebouz.

«Tout ce qui se dit à son sujet est totalement faux»