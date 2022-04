Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Bonne nouvelle pour ce flop de Pascal Dupraz ?

Publié le 16 avril 2022 à 12h10 par T.M.

Alors qu’on pensait que la saison d’Enzo Crivelli était déjà terminée, l’attaquant de l’ASSE pourrait finalement réapparaitre sous le maillot des Verts.

Cet hiver, l’une des priorités de l’ASSE était de se trouver un attaquant. Après avoir exploré de nombreuses pistes, Pascal Dupraz avait finalement accueilli Enzo Crivelli, prêté par Basaksehir. Toutefois, la recrue stéphanoise est arrivée blessée et il aura fallu attendre de très longes semaines pour le voir faire ses débuts. Crivelli n'a ainsi joué que 26 minutes avec l’ASSE et dernièrement, on craignait le pire. En effet, face à Lorient, l’attaquant des Verts s’est blessé aux ischio-jambiers. De quoi déjà mettre un terme à sa saison ?

On va revoir Crivelli ?