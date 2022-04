Foot - ASSE

ASSE : La grande annonce de Pascal Dupraz…

Publié le 21 avril 2022 à 9h48 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2022 à 9h49

Alors que l’ASSE a ramené un match nul de Bordeaux mercredi soir, Pascal Dupraz reste persuadé que son équipe finira par se maintenir en Ligue 1.