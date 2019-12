Foot - ASSE

ASSE : Le meilleur joueur de la première partie de saison est...

Publié le 25 décembre 2019 à 15h00 par G.d.S.S.

L’ASSE, qui vit actuellement une saison très compliquée, peut néanmoins s’appuyer sur l’une de ses recrues estivales qui enchaine les bonnes prestations : Denis Bouanga.

Actuelle 14e de Ligue 1 et d’ores et déjà éliminée de l’Europa League, l’ASSE a vécu une première moitié de saison assez difficile. Ghislain Printant a d’ailleurs fait les frais de ce départ houleux en ayant été remercié par sa direction, et c’est donc Claude Puel qui a repris le flambeau sur le banc des Verts. Heureusement, dans le jeu, l’ASSE a pu compter sur l’une de ses recrues du mercato estival…

Bouanga, la bonne pioche

Denis Bouanga (25 ans), qui est arrivé de Nîmes pour 4,5M€ l’été dernier, enchaine les bonnes prestations avec l’ASSE. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Bouanga apparaît comme la principale arme offensive des Verts puisque les autres éléments comme Wahbi Khazri, Romain Hamouma ou encore Loïs Diony peinent à retrouver leur meilleur niveau avec l’ASSE.