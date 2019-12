Foot - ASSE

ASSE : L'aveu de Yann M'Vila sur le début de saison «éprouvant»

Publié le 21 décembre 2019 à 23h40 par B.C.

A l'issue de la défaite des Verts sur la pelouse de Strasbourg (2-1), Yann M'Vila est revenu sur la première partie de saison difficile de l'ASSE.

L'ASSE finit donc l'année 2019 par une défaite. Ce samedi soir, les hommes de Claude Puel ont chuté face à Strasbourg (2-1), et pointent désormais à la 14e place de Ligue 1. À l'issue de la rencontre, Yann M'Vila a regretté ce résultat et cette première partie de saison, au micro de beIN SPORTS : « On a fait une très bonne entame de match. Malheureusement on prend ce but qui nous met dedans. Le deuxième but nous a achevés, parce que je pense que l'on poussait bien. On est revenus à deux à un, jusqu'au bout on a eu des occasions. Il a manqué un peu plus d'efficacité. On va bien se reposer, parce qu'on a enchaîné les matchs. C'est une première partie de saison éprouvante. Il faut bien se reposer, profiter de la famille pour revenir la tête vide et attaquer comme il faut la seconde partie de la saison ».