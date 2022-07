Foot - ASSE

ASSE : Derby, Ligue 2… De retour à l'OL, Tolisso envoie un énorme message à l'ASSE

Publié le 2 juillet 2022 à 14h10 par Hugo Ferreira

Après une saison difficile, l’AS Saint-Étienne a été reléguée à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre. De retour à l’Olympique Lyonnais après 5 saisons au Bayern Munich, Corentin Tolisso regrette cette situation, et espère voir le club du Forez remonter en Ligue 1 rapidement afin que le derby puisse continuer d’exister.

Désireux de retrouver la Ligue des champions après 3 saisons consécutives sans réussir à s’y qualifier, l’Olympique Lyonnais compte renforcer son effectif en conséquence. Les grands mouvements ont déjà commencé puisqu’Alexandre Lacazette a fait son retour. Cependant, Jean-Michel Aulas ne comptait pas s’arrêter là, et a également réussi à rapatrier Corentin Tolisso.

Tolisso a fait son retour à l’OL

5 ans après son départ au Bayern Munich, Corentin Tolisso a fait son grand retour à l’Olympique Lyonnais. L’international français s’est engagé librement jusqu’en juin 2027, et aidera son club formateur à retrouver la Ligue des champions. Toutefois, celui-ci ne pourra pas disputer de derby face à l’ASSE pour le moment en raison de la relégation des Verts . Une situation qui attriste le principal concerné.

« J'espère que l'ASSE reviendra en Ligue 1 très vite »