Foot - ASSE

ASSE - Clash : Ruffier, Moulin... Puel se fait fracasser par un ancien du PSG !

Publié le 15 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Claude Puel a clairement affirmé son intention de faire de Jessy Moulin son numéro 1 aux dépens de Stéphane Ruffier, Jérôme Rothen a du mal à comprendre cette stratégie.

« J'ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison. Au départ de cette histoire, j'avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. Et puis, il y a eu une situation qui a débordé, des choses extra-sportives se sont passées. A l'époque, j'avais envie de voir Jessy Moulin se positionner autrement que dans une position d'intérimaire. Il a eu une opportunité et Jessy a su la saisir. Ce sont deux très bons gardiens dans deux styles différents ». Interrogé dans les colonnes du Progrès , Claude Puel a justifié sa stratégie avec ses gardiens de but en confirmant que Jessy Moulin serait numéro 1 la saison prochaine et que Stéphane Ruffier ne sera pas retenu cet été. Un choix qu'a du mal à comprendre Jérôme Rothen.

«Ruffier doublure de Moulin, ce n’est même pas un choix sportif»