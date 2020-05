Foot - ASSE

ASSE : Puel fait une annonce retentissante sur les gardiens !

Publié le 13 mai 2020 à 9h38 par G.d.S.S.

Claude Puel annonce clairement ce mercredi que Stéphane Ruffier avait perdu sa place de titulaire à l’ASSE au profit de Jessy Moulin.