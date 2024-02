Après son calvaire, une recrue revit à l’ASSE

Hugo Chirossel

En manque de temps de jeu à Augsbourg qu’il avait rejoint l’été dernier, Irvin Cardona a été prêté à l’ASSE cet hiver, jusqu’à la fin de la saison. Auteur de trois buts lors des deux derniers matchs des Verts, l’attaquant âgé de 26 ans retrouve le sourire dans le Forez et espère poursuivre sur cette lancée.

Alors que l'ASSE reste sur trois victoires consécutives contre l’ESTAC (5-0), Angers (0-3) et Annecy (2-1), Irvin Cardona s’est particulièrement illustré. Après avoir inscrit un doublé contre le SCO, l’attaquant âgé de 26 ans a de nouveau été buteur le week-end dernier. Prêté cet hiver par Augsbourg, où il jouait très peu, l’ancien buteur de Brest retrouve des couleurs depuis son arrivée à l’AS Saint-Etienne.

« Marquer des buts, pour la confiance, il n’y a rien de mieux »

« Je me sens bien. Comme je l’ai dit, marquer des buts, pour la confiance, il n’y a rien de mieux. Je pense que je suis aussi bien aidé par toute l’équipe, qui montre un visage différent depuis quelques semaines. Le plus dur, aujourd’hui, c’est de continuer comme ça, d’enchaîner les victoires. En tout cas, on met tout en place la semaine pour être prêts le week-end et poser des problèmes à nos adversaires », a déclaré Irvin Cardona en conférence de presse, avant la rencontre entre l'ASSE et le Paris FC samedi.

« Je me sens plus libéré »