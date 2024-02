L’ASSE s’enflamme et annonce du lourd

Hugo Chirossel

Samedi, l’ASSE a décroché sa troisième victoire consécutive lors de la réception d’Annecy (2-1). Les Verts sont actuellement quatrièmes au classement de la Ligue 2 et ne cachent plus leurs ambitions. Si les barrages étaient l’objectif affiché, l’AS Saint-Etienne voit plus haut et veut directement obtenir son ticket pour la Ligue 1.

Après ses victoires contre l’ESTAC (5-0) et Angers (0-3), l’ASSE a enchaîné un troisième succès consécutif samedi, lors de la réception d’Annecy (2-1), pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Une victoire qui permet aux Verts d’être quatrièmes au classement, à cinq points du deuxième, le SCO, qui recevra Caen lundi.

«Ce qui m’intéresse, c’est d’être champion tout court»

« Il faut continuer d’être la meilleure défense de Ligue 2, être champion de la défense ça ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse, c’est d’être champion tout court », a déclaré Olivier Dall’Oglio à l’issue de la rencontre. « Depuis le début je regarde vers le haut plus que vers le bas mais on doit être capable de regarder encore plus haut et plus souvent. Ça passera par de la détermination et sur ce qu’on met à chaque match, les bons et les mauvais . »

«La deuxième place est notre objectif»