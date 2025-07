Pogba : Coup de théâtre pour son grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir signé un contrat de deux ans, Paul Pogba était présent en conférence de presse ce jeudi pour sa présentation officielle en tant que joueur de l’AS Monaco. L'international français a exprimé son souhait d’être présent lors de la première journée de Ligue 1 face au Havre, son club formateur, mais Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, a écarté cette possibilité.

Ce jeudi, l’AS Monaco présentait ses trois nouvelles recrues : Eric Dier (31 ans), Ansu Fati (22 ans) et Paul Pogba (32 ans). L’international français (91 sélections) a affiché ses ambitions, lui qui espère être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde l’été prochain. Ce qui est loin d’être acquis, mais l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United y croit et espère même être dans le groupe pour le premier match de l’AS Monaco cette saison, face au Havre pour le compte de la première journée de Ligue 1.

« Je peux vous garantir que Paul Pogba ne sera pas capable d'être sur le terrain contre Le Havre » « J’espère être là contre Le Havre, ce serait une belle histoire », a confié Paul Pogba, qui retrouverait alors son club formateur. Mais le néo-Monégasque a rapidement été refroidi par Thiago Scuro. « Je peux vous garantir que Paul Pogba ne sera pas capable d'être sur le terrain contre Le Havre. Il devait sûrement blaguer. Ce serait vraiment très surprenant que cela arrive », a déclaré le directeur général de l’AS Monaco.