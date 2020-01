Foot - AS Monaco

AS Monaco : Quand Moreno revient sur la remontada du Barça face au PSG !

Publié le 10 janvier 2020 à 17h55 par B.C.

Adjoint de Luis Enrique lors de la remontada du Barça face au PSG en 2017 (6-1), Robert Moreno, désormais à la tête de l'AS Monaco, est revenu sur cet événement à deux jours d'affronter le club de la capitale.