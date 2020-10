Foot - Ligue des Champions

PSG, OM, Rennes… Qui a hérité du meilleur tirage en Ligue des Champions ?

Publié le 2 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce jeudi, le PSG, l’OM et Rennes ont été fixés pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Qui a donc hérité du meilleur tirage ?

Après le Final 8 du côté de Lisbonne, remporté par le Bayern Munich face au PSG en finale, la Ligue des Champions va prochainement reprendre ses droits. Ainsi, à partir du 20 octobre prochain, la célèbre musique va de nouveau retentir dans les stades européens, y compris en France où le PSG, l’OM et Rennes sont qualifiés pour cette édition 2020-2021. Alors que les 3 représentants français attendaient donc le tirage au sort avec impatience et le verdict est finalement intervenu ce jeudi. Et si le PSG espère rapidement revenir en finale et gagner, il va falloir sortir d’un groupe assez relevé. Bien que le club de la capitale fera figure de favori dans ce groupe H, il faudra tout de même se frotter à Manchester United, Leipzig et l’Istanbul Basaksehir. Une mission qui ne sera donc pas si simple pour les hommes de Thomas Tuchel.

L’OM et Rennes plutôt épargnés !

En ce qui concerne l’OM et Rennes, on pouvait redouter le pire étant donné qu’ils étaient dans le chapeau 4. Alors qu’un groupe de la mort pouvait attendre les Phocéens et les Bretons, le tirage au sort a été plutôt clément. Pour le groupe d’André Villas-Boas, il y a de quoi y croire dans un groupe avec Manchester City, Porto et l’Olympiakos. Comme pour l’OM, Rennes aurait pu s’attendre à pire. Finalement, les joueurs de Julien Stéphan affronteront Chelsea, le FC Séville et Krasnodar. A voir maintenant ce que cela donnera sur le terrain.



Alors, qui a hérité du meilleur tirage ?