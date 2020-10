Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Le PSG, l’OM et Rennes sont fixés !

Publié le 1 octobre 2020 à 18h20 par T.M. mis à jour le 1 octobre 2020 à 18h24

Ce jeudi, les clubs français attendaient avec impatience le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et désormais, le PSG, l’OM et Rennes savent à quoi s’en tenir pour leur campagne européenne qui se profile.

Ça y est, on connait désormais les affiches des phases de poules pour cette Ligue des Champions 2020-2021. Un tirage au sort qui concernait d’ailleurs le PSG, l’OM et Rennes. Et pour ces clubs français, ce tirage au sort a réservé quelques belles rencontres. En effet, les hommes de Thomas Tuchel retrouveront Manchester United, après la remontada de 2019, mais aussi Leipzig, qu’ils ont éliminé en demi-finale de la dernière Ligue des Champions, ainsi qu’Istanbul Basaksehir. De son côté, l’OM, qui pouvait atterrir dans un groupe très relevé, a hérité de Porto, Manchester City et l’Olympiakos. En ce qui concerne Rennes, il faudra se frotter au FC Séville, à Chelsea ainsi que Krasnodar.