Foot - PSG

PSG - Barça : Tout sauf une nouvelle « remontada » !

Publié le 9 mars 2021 à 18h40 par La rédaction

Après avoir giflé le Barça sur sa pelouse (1-4), le PSG veut terminer le travail en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et ne surtout pas revivre une nouvelle remontada.

La remontada du Barça a tellement marqué les esprits parisiens que le mot fait désormais partie du vocabulaire commun. Et après ce match complètement dingue du 8 mars 2017 (vainqueur 4 à 0 à l’aller, Paris s’est incliné 6 à 1 au retour, se faisant ainsi éliminer de la compétition), difficile de ne pas repenser à l’exploit catalan au moment de voir Paris et Barcelone s’affronter dans un nouveau huitième de finale de Ligue des Champions. D’autant plus qu’à l’aller, les coéquipiers de Mbappé ont fait le job avec une victoire cinglante (1-4).

Paris ne perdra pas