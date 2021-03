Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Et si Tuchel allait au bout avec Chelsea ?

Publié le 6 mars 2021 à 16h25 par La rédaction

Finaliste de la dernière Ligue des Champions avec le PSG, Thomas Tuchel a pris en main Chelsea cet hiver de la plus belle des manières. Suffisant pour croire à un nouvel exploit du technicien allemand ?

La greffe a prise parfaitement entre Chelsea et Thomas Tuchel, son nouvel entraîneur. Tombeurs séduisants de Liverpool (0-1), les Blues ont pris 18 points en 24 possibles. Seul Manchester City fait mieux avec un carton plein et une série impressionnante de 21 victoires consécutives… Si le titre de Premier League semble déjà joué, Chelsea peut encore rêver à un exploit en Ligue des Champions.

Tuchel sait faire

Vainqueur de l’Atletico de Madrid en huitième de finale aller (0-1), Chelsea est en posture favorable pour aller en quart. Et la cote des Blues devient plus qu’intéressante dans la perspective d’une victoire finale… En effet, avec Thomas Tuchel, Chelsea a toutes les raisons de croire à un exploit. L’homme qui a emmené le Borussia Dortmund puis le PSG en finale de Ligue des Champions sait y faire. Tout proche de l’exploit, l’Allemand ne manquera pas une nouvelle occasion de soulever la plus belle des récompenses.



Si les bookmakers continuent de faire du Bayern Munich leur favori (cote autour de 3,70/3,80), difficile de ne pas se laisser tenter par celle de Chelsea, qui atteint 21 contre 1 sur certains sites de pari comme parier-suisse.ch. Une opportunité de toucher un petit pactole en misant sur un « cheval » qui est en pleine réussite et qui semble parfaitement maîtriser son équipe. Et avec un Olivier Giroud pour marquer le but vainqueur en finale de la compétition (contre le PSG '), ça serait dommage de passer à coté…